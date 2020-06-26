Sağlığımız için kapı kapı geziyorlar
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Sağlığımız için kapı kapı geziyorlar

Sağlığımız için kapı kapı geziyorlar -Taramaya giren Şemsettin Çırpan, "Talihlilerden biri benim diye mutlu ve memnun oldum" Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz hafta başlayan, büyük merak uyandıran boğaz ve ağız sürüntüsü ile kan testlerini İHA muhabiri takip etti.

26.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:08

Sağlığımız için kapı kapı geziyorlar

-Taramaya giren Şemsettin Çırpan, "Talihlilerden biri benim diye mutlu ve memnun oldum"

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz hafta başlayan, büyük merak uyandıran boğaz ve ağız sürüntüsü ile kan testlerini İHA muhabiri takip etti. Sabah mesainin ilk saatlerinde ilçenin dört bir yanına dağılan ekipler, kendilerine rastgele yöntemle verilen adreslere giderek vatandaşlara test yapıyor. Testlerden ilkinin yapıldığı Şemsettin Çırpan (64), "Talihli kişilerden biri benim diye mutlu ve memnun oldum" dedi.

Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun korona virüsle mücadele kapsamında "Toplum Tarama Çalışması le bilinenlerin dışında bilinmeyen vaka sayısını da tespit etmek amacıyla başlatacağı antikor testi uygulaması bugün itibariyle Lüleburgaz'da başladı.

Mesainin başlamasıyla birlikte dağılıyorlar

Tarama faaliyetleri kapsamında Lüleburgaz'da 4'ü aktif 1'i yedek olmak üzere toplam 5 ekip belirledikleri adreslere araçlarla dağılıyor. Bir sorumlu hekim ve hemşirenin bulunduğu araçlarla TÜİK tarafından belirlenen adreslere giden ekipler, belirlenen adrese geldiği zaman vatandaşın kapısını çalıyor.

Her sokakta bir daire, her dairede bir kişi

Sağlık çalışanları, çalışmalar doğrultusunda her mahallede belirli sayıda kişiye gidiyor. Bu kapsamda her sokakta bir daire, her dairede de bir kişiye giden ekipler, vatandaşın testi istememesi ya da evde bulunmaması durumunda 1'nci ya da 2'nci yedek kişilere ulaşıyor. Vatandaşın zorunlu tutulmadığı testlerde detaylı bilgilendirme yapılırken, vatandaşın kısa mesaj yoluyla verdiği onayın ardından teste başlanıyor.

Çat kapı test

Bunun yanı sıra vatandaşların en çok merak ettiği "Eve giriliyor mu?" sorusu da yanıt buldu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri çalışmalar kapsamında kesinlikle eve girmezken, testleri daire kapısından yapıyor. Ekipler bu doğrultuda kişinin daha önceden korona virüse yakalanıp yakalanmadığının tespit edilmesi için kan örneği alıyor. Antikor testinin ardından ise sanılanın aksine oldukça kolay olan boğaz ve burundan sürüntü testi yapılıyor.

Sonuçlar e-devlette

İşlemlerin ardından vatandaşın korona virüs testi pozitif çıkarsa bu durum Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşa bildiriliyor. 48 saatte çıkan sonuçları ise vatandaşlar e devlet üzerinden girdikleri "e nabız" sistemi içinde görebiliyor.

Vatandaş memnun

Sosyal medyada çıkan yalan haberlere rağmen vatandaşların genel itibariyle memnun olduğu gözlemlendi. İHA muhabirine konuşan testin yapıldığı Şemsettin Çırpan, "Çok memnunum. Hiç tedirgin olmadım. Bu test bana yapıldığı için kendimi şanslı hissediyorum. Sağlığımız için bu testler çok önemli. İlk başlarda yalan haberler çıktı. Vatandaşlar onlara inanmasın. Bu işlem bizim sağlığımız için yapılıyor" dedi. Yapılacak çalışma sonunda ortaya çıkacak test sonuçlarıyla birlikte Lüleburgaz'ın bağışıklık haritası çıkarılmış olacak. Rastlantısal örneklem yoluyla gerçekleştirilecek tarama sonucunda Lüleburgaz'ın yüzde kaçının korona virüse karşı bağışıklık kazandığı netlik kazanmış olacak.

Sağlığımız için kapı kapı geziyorlar

Kaynak: İHA

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