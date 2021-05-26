Sağlığa zararlı enerji içeklerine el konuldu
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Sağlığa zararlı enerji içeklerine el konuldu

Sağlığa zararlı enerji içeklerine el konuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi kontrol görevlileri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin beraber yürüttüğü denetimlerde şüpheli olduğu düşünülen enerji içeceklerine el konuldu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi kontrol görevlileri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin beraber yürüttüğü denetimlerde şüpheli olduğu düşünülen enerji içeceklerine el konuldu.

Menteşe ilçesinde piyasaya arz edilen enerji içeceklerine yönelik kontrol ve denetim sonucunda; ilaç etken maddesi içerdiğinden şüphelenilen ürünlere el konuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Gıda denetimlerimiz hızla devam ediyor. Son zamanlarda yapılan baskın ve ele geçirilen ürünler gösteriyor ki denetimler amacına ulaşıyor. İnsan sağlığı her zaman önceliğimizdir. İnsan sağlığını tehdit eden hiç kimseye ve hiçbir ürüne izin vermeyeceğiz. Tüketicilerimizin bizimle ortak çalışma içinde olması önemlidir. Bu nedenle Alo Gıda 174 ile 501 174 01 74 numaralı whatsaap ihbar hattına ihbarlarınız bizim için önemlidir. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi kontrol görevlilerimiz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin beraber yürüttüğü baskında şüpheli olduğu düşünülen enerji içeceklerine el konuldu. Numune alınarak analize edilmek üzere laboratuvara gönderildi. Numunelerin analiz sonuçlarının olumsuz çıkması halinde şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca gerekli işlemler yapılacaktır" dedi. - MUĞLA

Sağlığa zararlı enerji içeklerine el konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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