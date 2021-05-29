Sağlığa Evet Derneği, "Dünya Tütünsüz Günü"nde sigarayı bırakma çağrısı yaptı
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Sağlığa Evet Derneği, "Dünya Tütünsüz Günü"nde sigarayı bırakma çağrısı yaptı

Sağlığa Evet Derneği, 'Dünya Tütünsüz Günü'nde sigarayı bırakma çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Sağlığa Evet Derneği, "31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü" nedeniyle sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

Sağlığa Evet Derneği, "31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü" nedeniyle sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bu yıl için "Bırakan Kazanır" sloganını seçtiğini belirtti.

Dağlı, DSÖ'nün, tütün kullananların yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) daha ağır geçirmeleri ve bırakma tedavilerine daha az ulaşabilmeleri nedeniyle bütün hükümetlerden vatandaşlarına tütün bırakma konusunda gereken yardımı sunmalarını istediği kaydetti.

Bu yardım paketinde, kısa öneriler listesi, ücretsiz bırakma hatları, mobil ve dijital bırakma servisleri, nikotin yerine koyma tedavileri ile etkinliği kanıtlanmış diğer tedavi yöntemlerinin yer aldığını aktaran Dağlı, Türkiye'nin de 2004 yılında imzaladığı "Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi"nin hükümetlere, tütün bağımlılığında tedavi ve bırakmaya teşvik etme görevini yüklediğini ifade etti.

Dağlı, DSÖ'nün yeni nesil tütün ve nikotin ürünleri veya zararı azaltılmış ürünlerin, toplum temelli bırakma yöntemi olarak kullanılamayacağını açıkladığına dikkati çekerek, bunların başında elektronik sigara, elektronik nargile, elektronik nikotinsiz cihazlar ve ısıtılmış tütün ürünlerinin geldiğini bildirdi.

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Yıldız ise tütün endüstrisinin, riskinin azaltıldığı iddia edilen nikotin ürünlerini sigara bırakma yöntemi olarak pazarlamaya çalıştığını, diğer taraftan da sigara kullanmayan ergen ve gençlere sosyal medya aracılığıyla reklam yaptığını belirtti.

Tütün endüstrisinin, kanıta dayalı bilimsel sigara bırakma yöntemlerini "bırak veya öl" sloganı ile karaladığına dikkati çeken Yıldız, "Tütün endüstrisi, halk sağlığı çözümleri sunan, riski azaltılmış ürün tedarikçisi görüntüsünde, her yıl ölümüne neden oldukları 8 milyon kurbanı unutturmayı planlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yıldız, firmaların ürünleri tanımlamak için sundukları yanıltıcı sağlık iddialarına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Osman Elbek de nikotin yoksunluk tedavisinin geri ödeme kapsamına alınmasının sigara bırakma başarısını artırdığını belirtti.

Türkiye'de 2011'den bu yana toplam 4 ilaç dağıtım kampanyası yapıldığını aktaran Elbek, kampanya bitimiyle ilaçların ücretsiz teminin bitmesinin hastaların takibinin sonlanmasına yol açtığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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