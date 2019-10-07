Sağlı kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçan zanlı, yakalandı

Sağlı kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçan zanlı, yakalandı

Aydın'da sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

07.10.2019 11:26
Sağlı kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçan zanlı, yakalandı

Aydın'da sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Ekim'deki yol uygulamasında hakkında "Konut dokunulmazlığı ve hırsızlık" suçlarından yakalama kararı bulunan S.Y.'yi yakaladı.

Üst aramasında uyuşturucu da bulunan şüpheli, sağlık kontrolüne götürüldüğü Aydın Devlet Hastanesinde kaçtı.

Ekipler, zanlıyı Koçarlı ilçesi Tekeli Mahallesi'nde saklandığı evde operasyonla yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki ifadesi sürüyor.

Kaynak: AA
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