Sağlı kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçan zanlı, yakalandı
Aydın'da sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.
Aydın'da sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Ekim'deki yol uygulamasında hakkında "Konut dokunulmazlığı ve hırsızlık" suçlarından yakalama kararı bulunan S.Y.'yi yakaladı.
Üst aramasında uyuşturucu da bulunan şüpheli, sağlık kontrolüne götürüldüğü Aydın Devlet Hastanesinde kaçtı.
Ekipler, zanlıyı Koçarlı ilçesi Tekeli Mahallesi'nde saklandığı evde operasyonla yakaladı.
Şüphelinin jandarmadaki ifadesi sürüyor.