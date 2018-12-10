Sağlamçelik, İlk Sergisini Mtso Sanat Galerisinde Açtı

Basma desinatörü Yaşar Sağlamçelik, hobi olarak başladığı resimlerle ilk sergisini Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) sanat galerisinde açtı.Tablolarda kumaş detaylarının yoğun olarak hissedildiği sergi, 31 Aralık'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

MTSO sanat galerisi, basma desinatörlüğünden emekli olan ressam Yaşar Sağlamçelik'in sergisine ev sahipliği yapıyor. 27 eserin yer aldığı sergi, ressamın ilk sergisi olma özelliği taşıyor. Sanatseverlerin beğenisini toplayan sergi açılışına, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Başkan Danışmanı Orhan Çapan ve MTSO Genel Sekreteri Kadir Dölek ile davetliler katıldı. Sergi açılışında konuşan ressam Sağlamçelik, ilk sergisi olması nedeniyle kendisi için çok özel olduğunu vurgulayarak, sergiyi açmadaki en büyük destekçilerinin eşi ve çokları olduğunu söyledi. Asıl mesleğinin basma desinatörlüğü olduğunu dile getiren Sağlamçelik, mesleğini severek yaptığını, bunun yanında sanata da her zaman ilgi duyduğunu aktardı. Mesleğinin detaylarını resimlere yansıttığını kaydeden Sağlamçelik, "İçimden geldiği gibi çizdim hep. Hatta kendi özgünlüğümü kaybetmemek için, ünlü ve büyük sanatçıların eserlerini de çok fazla incelemedim. Ama bir çok sanatçının hayat hikayelerini ve kitaplarını okuyorum" dedi.

Yakın zamanda ikinci bir sergi açma planı olmasa da önümüzdeki süreçte yeni bir sergide sanatseverlerle buluşmak istediğini vurgulayan Sağlamçelik, sergilerinde eleştiriye de açık olduğunu belirtti. "Eleştiri iyi olursa da memnun olurum, kötü olursa da" diyen Sağlamçelik, "İyi olunca zaten mutlu olurum. Kötü olursa da kendimi geliştirmek için bir fırsat olarak görüyorum. Bu işi yapmak için sabra ihtiyacınız var. Benim bir tabloyu yapmak haftalarımı alabiliyor. Ama sanatın içinde olmayı seviyorum" diye konuştu. - MERSİN