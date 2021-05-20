Sağlam Kart'ın "Altın Puan" uygulamasında yeni dönem

Kuveyt Türk'ün altın veren yenilikçi ürünü Sağlam Kart'ın sahipleri, yeni uygulanan "Altın Fırsatlar" kampanyalarıyla çeşitli sektörlerde yaptıkları alışverişlerde artık daha çok Altın Puan kazanıyor.

Kuveyt Türk'ün altın veren yenilikçi ürünü Sağlam Kart'ın sahipleri, yeni uygulanan "Altın Fırsatlar" kampanyalarıyla çeşitli sektörlerde yaptıkları alışverişlerde artık daha çok Altın Puan kazanıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, Türkiye'nin altın kazandıran ilk ve tek kartı olma özelliği taşıyan ve kart ücreti olmayan yenilikçi ürünü Sağlam Kart ile alışveriş yaptıkça müşterilere altın kazandıran yeni bir dönemi başlattı.

Çeşitli sektörleri kapsayacak olan "Altın Fırsatlar" kampanyaları kapsamında Sağlam Kart sahipleri, sunulan birbirinden cazip fırsatlarla ihtiyacı doğrultusunda alışveriş yaptıkça doğrudan Altın Puan kazanacak.

Düzenlenen yeni kampanya kapsamında Sağlam Kart sahiplerine, 16 Haziran 2021 tarihine kadar her 150 TL ve üzerindeki akaryakıt harcamalarında 10 TL, toplamda 50 TL değerinde Altın Puan veriliyor. Kullanım için süre kısıtı olmayan ve hiçbir şekilde iptal edilmeyen altın puanlar, 10 TL'ye ulaştığında müşterilerin Altın Cari Hesabına otomatik olarak aktarılıyor.

"Altın Puanlar süre sınırı olmaksızın doğrudan altına dönüştürülebiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, şunları kaydetti:

"Sağlam Kart ile müşterilerimize sektördeki uygulamalardan farklı olarak kısıtlı ve süreli puanlar yerine diledikleri şekilde kullanabilecekleri Altın Puanlar hediye ediyoruz. Sağlam Kart'ın kazandırdığı Altın Puanlar 10 TL'yi aştığında ekstre dönemlerinde müşterilerimizin Altın Cari Hesabına otomatik şekilde aktarılıyor.

Sağlam Kart sahipleri, bu hesaptaki altınlarını biriktirebiliyor, TL'ye çevirebiliyor ya da gram altın olarak şubelerimizden alabiliyor. Sektöre yeni bir bakış açısı getirdiğine inandığımız Sağlam Kart ile artık birçok sektörde avantajlı kampanyalar düzenleyerek müşterilerimize, yaptıkları alışverişlerde Altın Puan kazandırıyoruz. Altın Fırsatlar çatısı altında başlattığımız kampanyalarımız, ilerleyen dönemde farklı sektörlerde artarak devam edecek."

Sağlam Kart'ın avantajları, alışverişlerde altın kazandırmasıyla da sınırlı kalmıyor. Eğitim ve sağlık harcamalarında müşterilere vade farksız 5 taksit imkanı sunan Sağlam Kart ile alışverişler ayrıca temassız işlemle de yapılabiliyor. Nakit avans özelliğiyle kullanıcıların nakit ihtiyaçlarını anında karşılayan Sağlam Kart, konut, seyahat, yol yardımı ve concierge hizmetleri gibi pek çok alanda da hizmet sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt