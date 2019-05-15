Sağlam Girdiği Hastaneden Felçli Çıktı İddiası

Sağlam girdiği hastaneden felçli çıktı iddiası

MARDİN - Mardin'de özel bir hastanede, parmaklarında uyuşma ve bel fıtığı şikayeti ile beyin cerrahına başvuran 9 çocuk annesi Şükran Koçhan fıtık ameliyatı sonrası felçli kaldığını iddia ederek hastaneden şikayetçi oldu.

Kızıltepe'de yaşayan 9 çocuk annesi Koçhan, ayak parmaklarındaki uyuşma ve bel ağrısı nedeni ile özel bir hastaneye gitti. Beyin cerrahı bölümünde ameliyat olan Koçhan, iddiaya göre yanlış ameliyat sonucu felç kaldı.

Ameliyattan hemen sonra eşinin sol ayağında olan ağrının sağ ayağında da olduğunu kaydeden Cevdet Koçhan, eşindeki gariplikleri ameliyatı yapan doktora bildirdiğini ama doktorun geçer diyerek geçiştirdiğini savundu. Doktorun ameliyat sonrası yıllık izne çıktığını kaydeden Cevdet Koçhan, bunun sonucunda raporları başka doktorlara gösterdiklerini ve kendilerine ameliyatın yanlış yapıldığının bildirildiğini ifade etti. Cevdet Koçhan, "26 yıllık evliyiz ve 9 çocuğumuz var. Eşimin bel fıtığı vardı ve o beyin cerrahını çok övdüler gittik yanına. Doktor MR çektirdi ve ameliyat olması gerekiyor dedi. Telefonda yaptığı bütün ameliyatların videolarını bana izletti. Beyin ameliyatı yapan doktora inandım eşimi ameliyata aldı. 29 Nisan'da ameliyat oldu. 3 buçuk saatlik bir ameliyat geçirdi. Eşim ameliyattan çıktı daha asansördeydik eşimin sağlam bacağı olan sağ ayağımı kesin diye bağırıyordu. Narkoz etkisi diye düşündük. Hocayı çağırdık ve geçer dedi. Ertesi gün hocamız izne ayrıldı. Ameliyatı yaptı ve ertesi günü izne ayrıldı. Mesaj atıyoruz, mesajlarımızda mevcut cevap vermedi" dedi.

"Gülerek girdiği ameliyattan felçli çıktı"

Hastane yönetimine gittiklerini belirten Koçhan, "Bizim hastamızın durumu ile ilgili hocaya ulaşamıyoruz dediler. İstanbul'daki bir arkadaşımız acilen bir film çektirin dedi ve bizde film çektirdik. Allah razı olsun İpek Yolu Hastanesi'nin başhekimi branşı olmadığı halde bunda yanlış bir şey var dedi. Hastane müdürü de ilçede başka bir özel hastane var oradaki hekime gösterelim dedi. Bizde o arada İstanbul, Ankara, Urfa'ya sonuçları attık. Bütün doktorlar hepsi yanlış bir ameliyattır dedi ve ikinci ameliyata gerek olduğu söylendi. Mardin'deki diğer özel hastanede aynı şeyi söyledi. Bizim doktora olan güvensizliğimiz daha da arttı. O arada İpekyolu Hastanesi kendi doktorlarına ulaştı ve doktor benim ameliyatımda hiçbir sorun yoktur diyor. Hastada ödem oluşmuş ödem tedavisi uygulayacağız diyor. Bizim güvenimiz kalmadı, siz bir doktor getirin yok, ben bir doktor getireyim yok, ambulans verin yok, hastamızı alıp gidelim yok. Sapa sağlam girdiği hastaneden gülerek girdiği belgeleri her şeyi var sağlam girdi felçli olarak çıktı" diye konuştu.

"Hem felçli eşime hem de 9 çocuğuma bakıyorum"

Gaziantep'te özel bir hastanede ikinci ameliyat geçirdiklerini belirten Cevdet Koçhan, "Doktor yanlış ameliyat olduğunu söyledi. Yanlış olan Mardin'de doktorun taktığı platinin biri kanala girmiş sinir damarını ezmiş. Bu nedenle hastamız felç. İkinci ameliyatı geçirdik Allah razı olsun ellerine sağlık doktorumuz Aslan Güzel eşimin bacağını kurtardı ama ayağı kurtaramadı ayağı felç kaldı. Şuan tanısı, düşük ayak. Benim başıma bu geldi ben mağdurum başkalarının başına gelmesin. Ben şimdi hem 9 çocuğuma hem de felçli eşime bakıyorum. Allah hakkımızı bırakmasın hem hastaneye hem de doktora dava açacağız" şeklinde konuştu.

Vida sinirin yan tarafından geçmiş

İddialara ilişkin açıklama yapan İpek Yolu Hastanesi Başhekimi Turan Pehlivanoğlu, hasta 29 Nisan 2019 tarihinde ameliyata alındığını söyledi. Pehlivanoğlu, "Cerrahi müdahale sırasında ve transpediküler vidalar takılırken ve ameliyat sonrasında radyolojik olarak vidaların yerlerinde olduğunu teyit etmek üzere C kollu röntgen cihazı ile çekimler yapıldı. Ameliyat sonrası yapılan kontrol muayenesinde hastanın tüm extremitelerini hareket ettirdiği görüldü ve bu şekilde servise gönderildi. Ameliyat sonrası dördüncü saatte hasta kendine geldiği zaman yapılan nörolojik muayenesinde hastanın ameliyat öncesi sol ayak bileğindeki kuvvetsizliğin düzelmiş olduğu ancak sağ bacakta yanma ve uyuşukluk şeklinde şikayeti olduğu öğrenildi. Yapılan nörolojik muayene de motor fonksiyon tam olduğu tespit edildi ve post op erken dönem kayıtlara geçirildi. Ameliyat sonrası 1 .gün saat 09.00'da hastanın sabah vizitinde sağ bacağındaki uyuşukluğun devam ettiği ancak ayak bileğinde kuvvetsizlik olmadığı tespit edildi. Ameliyat sonrası 2. günde hastanın sabah vizitinde sağ ayak bileğinde dorsal flexiyonunda kuvvetsizlik ortaya çıkması üzerine çekilen lomber BT'de sağ taraftan konulan vidanın sinirin yan tarafından geçmekte olduğu görüldü. Ancak kuvvetsizliğin sinirde ödem olması nedeni ile olduğu düşünüldü. Bu nedenle yeni bir operasyon düşünülmediği aileye bildirildi. Ancak aile hastasını başka bir merkeze götürmek istedi" dedi.

Kaynak: İHA