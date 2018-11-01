Sağlam Aile, Sorunların Çözümünde En Önemli Adım"

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Sağlam bir aile, sorunların çözümünde en önemli adım olacaktır. Bu eğitimlerin ciddiyetle yürütülmesi konusunda üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Bu sorunu hafife alırsak yarın yönetilemez bir toplumla karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ailenin bütünlüğünün korunması ve aile kurmak için bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanması amacıyla Samsun'da, "Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile Evlilik Öncesi Eğitim Programı" kapsamında toplantı yapıldı.

Kaymak, kentteki bir otelde düzenlenen programda, evliliklerinin uzun ömürlü, sağlıklı olmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapıldığını söyledi.

Programı önemsediklerini dile getiren Kaymak, "Bir şehrin mimarisi, altyapısı, ulaşımı, parkları istenilen düzeyde olsa da bireyler bu şehirde yaşarken mutlu değilse bunların hiçbiri anlam ifade etmez. Bu eğitim programı, bu soruna sosyal anlamda çözüm olacaktır." dedi.

Sosyal sorunlara çözüm bulmak konusunda herkese görev düştüğüne işaret eden Kaymak, kamu kurumları başta olmak üzere herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Toplumda yaşanan sorunlara yeni projelerle çözümler üretilmeye çalışıldığını anlatan Kaymak, şöyle devam etti:

"Sağlam bir aile, sorunların çözümünde en önemli adım olacaktır. Bu eğitimlerin ciddiyetle yürütülmesi konusunda üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Bu sorunu hafife alırsak yarın yönetilemez bir toplumla karşı karşıya kalabiliriz. Toplum, içinden çıkılamaz bir hal alabilir. Mutlu toplum, mutlu bir aile ile başlar. Samsun halkını eğitim programına katılmaya davet ediyoruz."

Kaymak, program kapsamında 2013 yılından bu yana Samsun'da 7 bin 597 kişiye eğitim verildiğini aktardı.

"Gençlere eğitim verilmeli"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı Rahime Şen de ailenin toplumu oluşturan en önemli kurum olduğuna dikkati çekti.

Program kapsamında boşanma vakalarının en çok görüldüğü 22 ilde geçen yıl çalışma başlatıldığını anlatan Şen, eğitimlerin farkındalığı arttırmaya yönelik düzenlendiğini belirtti.

Yeni evlenecek çiftler başta olmak üzere tüm ailelerin eğitimden yararlanabildiğini dile getiren Şen, "Araba kullanmak için nasıl insanların ehliyete ihtiyacı varsa evlilik gibi önemli bir kurum oluşmasında da gençlere önceden eğitim verilmeli." diye konuştu.

Eğitim programını tüm gençlere ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Şen, şunları kaydetti:

"Amacımız yeni evlenecek çiftleri desteklemek, farkındalık eğitimi vermek, ilişkilerinde yaşadıkları sorunları çözmelerine destek olmak, aile hayatına hazırlamak ve en önemlisi iletişim ve çatışma çözümü becerisi kazandırmak. Hepimiz biliyoruz ki günlük hayatımızda yaşanan sorunların temelinde iletişimsizlik ya da iletişimi doğru kurmamak var. Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile birbirlerini daha iyi tanıma imkan veriyoruz."

Toplantıya Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Abduşoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı ve kaymakamlar ile kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.