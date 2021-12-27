Sage'e Gelen Bütün Güçlendirme ve Güçsüzleştirmeler

VALORANT, 7 Nisan 2020'de Kapalı Beta'ya girmiş, ve daha sonra 2 Haziran 2020'de ise resmi olarak çıkmıştı. Kapalı Beta'dan beri neredeyse 38 kere yama ve güncelleme yapılan oyunda, ajanlar için de birçok değişiklik, düzenleme ve dengeleme oldu. Bu serimizde sizler için Kapalı Beta'dan başlayarak -0.47 Yaması- en güncel yamaya -3.09 Yaması-kadar ajanlara gelen değişiklikleri sıraladık. Ayrıca, ajanlar ile ilgili giderilen hatalara Yama Notları haberler imizden ulaşabilirsiniz.

Sage Güçlendirmeler:

Yama 0.47+

Yavaş Küre artık o alana giren oyuncuların havadaki hızını da kesiyor.

Yama 1.0

Takımınızın Bariyer Küresi duvarları artık mini haritada görüntülenecek.

Sage'in Bariyer Küresi'ne yapılan önceki değişiklikler tabanca turunda/ilk turlarda karşı oyun yapmayı kolaylaştırmıştı; ancak yine de herhangi bir tura çok fazla etki edebildiğini gözlemledik. Hedefimiz duvarı güçlü bir oyalama aracı olarak tutmaya devam ederken bir yandan da onu turun hangi aşamasında kullanacağınızı daha fazla ölçüp biçmenizi sağlamak.

Yama 1.07

Bariyer Küresi

Bedeli azaldı: 400>>> 300

Yama 1.14

Bariyer güçlendikten sonra zaman içinde can kaybetmez. Yalnızca süresi sona ermeden birkaç saniye önce zayıflamaya başlar.

Genel olarak güçlendirilmiş bariyerin sağladığı etkiden memnunuz. Fakat güçlendirmenin etkisinin azalmasını önlemek ve duvarı güçlendirmeyi başaran Sage oyuncularını ödüllendirmek adına birkaç ufak değişiklik yapmak istedik. Güçlendirmenin etkisinin azalmasını önlediğimizde, bariyerlerini güçlendirmeyi başaran oyuncuları ödüllendirmek için daha fazla fırsat ortaya çıkıyor.

Sage Güçsüzleştirmeler:

Yama 0.47+

Oyuncular artık Yavaş Küre'nin oluşturduğu alan üzerinde ses çıkarmadan yürüyebilir.

Sebep: Oyuncular etrafta zıplayarak Sage'in Yavaş Küre'sinin alan etkisinden çok kolay kurtuluyordu. Alandaki hareketliliği hesaba katınca, asgari yavaşlatma miktarının daha istikrarlı olması gerektiğine karar verdik; tavşan gibi zıplamak ve yürümek yine de alana yakalananlar için çok az da olsa avantajlı kalmaya devam edecek. Bir diğer sebepse alanda gizli, ancak yavaş şekilde yürüyebilmenin, ona yakalanan oyunculara daha ince bir oyun yapma şansı tanıyacağını ve bu hareketleri duyamayacak olan Sage oyuncuları için de bilinmezlik katacağını düşünmemiz.

Yama 0.49

Bariyer Küresi zemin tarafından destekleniyorsa bariyerin yalnızca bir kısmını çıkartacak; yani bazen yalnızca iki parça bariyer çıkabilecek.

Bariyer Küresi artık "ufak" geometrik parçalar üzerine konulamayacak; yalnızca yere veya kutu üstlerine konulabilecek.

Oyunda birden fazla karakterin yeteneklerini birleştirerek birbirini desteklemesine bayılıyoruz (Jett ve Omen, olayı biliyorsunuz). Ancak mevcut yerleşim gerekliliklerine şöyle bir baktığımızda, karakterlerin aslında bunun için tasarlanmamış pek çok noktayı lehlerine kullandıklarını gördük. Bu değişiklikle oyuncular hala beklenmedik konumlar alabilecek, ancak bu sefer 10 metre tepenizde veya bölgenin tam ortasında minik bir deliğin arkasında havada asılı şekilde durmayacaklar.

Yama 0.50

Yavaşlatma Küresi'nin süresi 9 saniyeden 7 saniyeye düşürüldü.

Yavaşlatma Küresi'nin yavaşlatma miktarı %65'ten %50'ye düşürüldü.

Sage'in fazla güçlü olduğunun hepimiz farkındayız. Düşmanı durdurma gücünü biraz kısarken onun VALORANT'taki bir numaralı oyalayıcı olma özelliğini de elinden almamaya çalıştık. Bu değişiklikler Yavaşlatma Küresi'nin genel etkisini (özellikle de art arda kullanıldığı zamanlarda) azaltmayı amaçlıyor.

Yama 1.0

Can Küresi bekleme süresi 35 saniyeden>>> 45 saniyeye çıktı.

Sage'in tek seferde bu kadar çok iyileştirebilmesini seviyoruz ama bunu bir turda çok fazla kez kullanabiliyordu.

Bariyer Küresi birim canı azaldı: 1000>>> 800

Bariyer Küresi süresi 40 saniyeden>>> 30 saniyeye düştü.

Takımınızın Bariyer Küresi duvarları artık mini haritada görüntülenecek.

Sage'in Bariyer Küresi'ne yapılan önceki değişiklikler tabanca turunda/ilk turlarda karşı oyun yapmayı kolaylaştırmıştı; ancak yine de herhangi bir tura çok fazla etki edebildiğini gözlemledik. Hedefimiz duvarı güçlü bir oyalama aracı olarak tutmaya devam ederken bir yandan da onu turun hangi aşamasında kullanacağınızı daha fazla ölçüp biçmenizi sağlamak.

Yama 1.01

Bariyer Küresi kullanım menzili 20 metreden>>> 10 metreye düştü.

Sage'in bir Gözcü olarak en verimli özelliğinin halihazırda kontrolü altında olan bir alanı savunmak olması gerekiyor. 20 metrelik kullanım menzili, Sage'in kimsenin tekelinde olmayan alanların kontrolünü fazlasıyla agresif şekilde elde edebilmesine yol açıyor ve onun VALORANT'taki rolüne uymuyordu. Menzilini kısaltarak onu alan savunmasında hala güçlü tutarken, alan ele geçirme özelliğini biraz törpülemeyi hedefliyoruz.

Yama 1.07

İyileştirme

İyileştirme miktarı azaldı: 5 saniye içinde 100>>> 5 saniye içinde 60

Kendini iyileştirme miktarı azaldı: 5 saniye içinde 100>>> 10 saniye içinde 60

Yavaşlatan Küre

Boyutu 30% küçüldü.

Bariyer Küresi

Güçlendirilmiş Bariyer: Duvar 400 Canla oluşur. 3 saniyelik bir gecikmenin ardından güçlenerek canı 800'e yükselir.

Yama 1.14

Bariyer Küresi, satın alma evresi süresince kullanılamaz.

Bu aslında Omen'ın sebep olduğu bir açığı düzeltme amacıyla yapıldı. Fakat duvarlar inmeden önce kullanılabilen yetenekler arasında tutarlılık oluşturmak için de doğru bir değişiklik olduğunu düşünüyoruz. Satın alma evresi sırasında kullanılabilen çoğu yeteneğin daha kalıcı işlevsellik sağlaması gerekiyor.

Yama 3.0

Yavaşlatan Küre (Q)

Bedeli arttı 100>>>200

Bariyer Küresi (C)

Bedeli arttı 300>>>400

Diriliş (X)

Gereken ulti puanı arttı 7>>>8

Yama 3.05

Sage'in Bariyer Küresi artık şunlardan da hasar alıyor:

Breach'in Artçı Sarsıntı (C) yeteneği

Brimestone'un Uydu Saldırısı (X) yeteneği

Sova'nın Avcı'nın Hiddeti (X) yeteneği

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