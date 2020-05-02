Sağanaktan etkilenen tarım işçilerine yatak ve battaniye desteği

Adana'daki sağanak nedeniyle mağdur olan tarım işçilerine AFAD tarafından yatak ve battaniye yardımı yapıldı.

Adana'daki sağanak nedeniyle mağdur olan tarım işçilerine AFAD tarafından yatak ve battaniye yardımı yapıldı.

Kentte dünden beri etkili olan yağıştan dolayı Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda su baskınları yaşandı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, işçilere dağıtılmak üzere bölgeye görevlilerle yatak ve battaniye sevk etti.

Adana Valiliği koordinasyonunda, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde sağanaktan etkilenenlere 500 yatak ve 500 battaniye dağıtıldı.

Yardım çalışmalarının ihtiyaca göre devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA