Sağanaktan etkilenen mevsimlik tarım işçilerine sıcak yemek ve yatak desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağanaktan etkilenen mevsimlik tarım işçilerine sıcak yemek ve yatak desteği

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Güncel

Sağanaktan etkilenen mevsimlik tarım işçilerine sıcak yemek ve yatak desteği Samsun Terme'de çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçileri, sağanak yağış dolayısıyla spor salonuna yerleştirildi.

Sağanaktan etkilenen mevsimlik tarım işçilerine sıcak yemek ve yatak desteği

SAMSUN - Samsun Terme'de çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçileri, sağanak yağış dolayısıyla spor salonuna yerleştirildi. Burada tarım işçilerine sıcak yemek ve yatak verildi.

Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan yoğun yağış sonucunda bazı mahalle ve tarım alanlarında su baskınları yaşandı. Bazı mevsimlik tarım işçileri ise yağıştan olumsuz etkilendi. Kaldıkları çadırlar su geçirmeye başlayınca yaklaşık 100 mevsimlik tarım işçisi Terme Belediyesi tarafından ilçe merkezde bulunan Terme Spor Salonu'na yerleştirildi. Burada işçilerin yemekleri Terme Belediyesi tarafından, yatakları ise Terme Kaymakamlığı koordinasyonunda AFAD tarafından karşılandı.

Mevsimlik işçiler kendilerine yapılan hizmetler karşısında teşekkür etti.

Sağanaktan etkilenen mevsimlik tarım işçilerine sıcak yemek ve yatak desteği
Sağanaktan etkilenen mevsimlik tarım işçilerine sıcak yemek ve yatak desteği
Sağanaktan etkilenen mevsimlik tarım işçilerine sıcak yemek ve yatak desteği
Sağanaktan etkilenen mevsimlik tarım işçilerine sıcak yemek ve yatak desteği
Sağanaktan etkilenen mevsimlik tarım işçilerine sıcak yemek ve yatak desteği
Sağanaktan etkilenen mevsimlik tarım işçilerine sıcak yemek ve yatak desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

Samsun'da sel ve taşkınlara karşı cami hoparlörlerinden uyarıda bulunuldu
Samsun'da sel ve taşkınlara karşı cami hoparlörlerinden uyarıda bulunuldu
Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu: '(Antalya'daki yangınlar) 20 bin dekar tarım alanı etkilendi.
Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu: "(Antalya'daki yangınlar) 20 bin dekar tarım alanı etkilendi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Tanju Özcan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Tuğba Özay Haluk Levent Deniz Akkaya Berdan Mardini
Spor Burak Elmas Hakan Reçber Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağanaktan etkilenen mevsimlik tarım işçilerine sıcak yemek ve yatak desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 19:05:21. #1.15#

title