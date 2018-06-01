Sağanaktan Etkilenen Evlerin Zararları Karşılanacak

Sivas'ta 3 gündür etkili olan sağanak yağış sonrası evleri zarar gören vatandaşların maddi zararları belediye tarafından karşılanacak.

Kentte dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış nedeniyle Şeyhşamil ve Alibaba gece kondu bölgelerinde bulunan bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Evlerde oluşan sel nedeniyle zabıta ekipleri tutanak tutarak hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Sami Aydın evleri su basan aileleri ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Aydın,"Zarar tespit çalışmaları devam diyor, vatandaşımızın zararı karşılanacak kimse mağdur olmayacak." dedi.

Aydın, evlerin düşük kotta bulunduğunu belirterek,"Alanda yağmur suyu hattı çalışmasının 15 gün önce başlamasına rağmen çalışmamız tamamlanamadı. Bu yıl bu çalışmalarımız tamamlanacak ve bu mahallemizde böyle bir sorunla bir daha karşılaşmayız." ifadesini kullandı. - SİVAS