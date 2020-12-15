Sağanakta sitenin istinat duvarı çöktü; 3 araç hurda oldu
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Sağanakta sitenin istinat duvarı çöktü; 3 araç hurda oldu

15.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:53
Sağanakta sitenin istinat duvarı çöktü; 3 araç hurda oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta, şiddetli yağmurun ardından sitenin istinat duvarı yıkıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, şiddetli yağmurun ardından sitenin istinat duvarı yıkıldı. Duvarın altında kalan 3 otomobil, hurdaya döndü.

Olay, gece saatlerinde Üngüt Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Akşam saatlerinde aniden etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle sitenin istinat duvarı yıkıldı. Park halindeki 3 otomobil, duvar yıkıntısının altında kaldı. Gürültüyle uyanan site sakinleri, panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duvarın altında kalan 3 otomobilin, hurdaya döndüğü görüldü. 

FOTOĞAFLI


Sağanakta sitenin istinat duvarı çöktü; 3 araç hurda oldu
Sağanakta sitenin istinat duvarı çöktü; 3 araç hurda oldu
Sağanakta sitenin istinat duvarı çöktü; 3 araç hurda oldu
Sağanakta sitenin istinat duvarı çöktü; 3 araç hurda oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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