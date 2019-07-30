SAĞANAKTA HERKES KAÇTI O MELODİKASINI ÇALMAYA DEVAM ETTİ

SAĞANAKTA HERKES KAÇTI O MELODİKASINI ÇALMAYA DEVAM ETTİ

Mehmet AKTARAN / İSTANBUL DHAFatih'te sokak müzisyeni 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu, yağan sağanak yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü.

Mehmet AKTARAN/ İSTANBUL DHA
Fatih'te sokak müzisyeni 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu, yağan sağanak yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Aksaray Meydanı'nda saat 15.00 sıralarında bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu melodika adı verilen müzik aletiyle çalarken görülüyor. Çevredekilerin ıslanmamak için saçakların altına girdiği sırada, küçük kızın yağan yağmura aldırış etmeden melodikasını çaldığı onlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
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