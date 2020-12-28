Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti
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Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti

28.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:32

Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. İtfaiye ekipleri teyakkuza geçerken, göle dönen bölgelerde mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı.

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya için kuvvetli sağanak uyarısının ardından bugün kentte hayat adeta felç oldu. Gündüz saatlerinde hafif yağan yağmur öğleden sonra etkisini arttırarak yerini sağanağa bıraktı. Aşırı yağış nedeniyle kentin cadde ve sokakları adeta göle döndü. Konyaaltı ilçesi Gürsü ve Liman mahallelerinde çok sayıda araç arızalanırken, sürücüler araçları içerisinde kurtarılmayı bekledi. İhbarları değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarabilmek için kent genelinde teyakkuza geçti. Su içerisinde arızalan araçları kurtarmak için uzun süre uğraş verildi. Su yüksekliğinin 1 metreyi bulduğu bölgedeki araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı. - ANTALYA

Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti
Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti
Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti
Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti
Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti
Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti
Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti
Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti
Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti
Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti
Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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