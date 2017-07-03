Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Kırklareli'de aniden etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkilerken bazı ev ve iş yerlerini su bastı.



Bir anda etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle bazı vatandaşlar iş yeri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.



Yağış nedeniyle birçok mahallede su birikintileri oluşurken, yayalar zor anlar yaşadı. Zaman zaman Özgürlük ve Demokrasi Meydanında su birikintisi nedeniyle trafik durdu.



Polis ekipleri su birikintisi nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlanan sürücülere herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için uyarıda bulundu.



Pınar ve İstasyon mahallelerinde ise bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su basan ev ve iş yerlerinde çalışmalarını sürdürüyor.



Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise kentte yağışın yarın akşama kadar sürmesinin ön görüldüğü belirtildi.