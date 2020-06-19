Sağanak yağmurdan dolayı istinat duvarı çöktü
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Sağanak yağmurdan dolayı istinat duvarı çöktü

Sağanak yağmurdan dolayı istinat duvarı çöktü Bursa'da yağmurdan dolayı istinat duvarı çöktü.

19.06.2020 03:20 | Son Güncelleme: 19.06.2020 03:43

Sağanak yağmurdan dolayı istinat duvarı çöktü

BURSA - Bursa'da yağmurdan dolayı istinat duvarı çöktü. İddiaya göre duvar altında bir kişinin olduğu söylenirken, AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, Bursa'nın Gemlik İlçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli yağmurun etkisiyle caddede bulunan istinat duvarı çöktü. Vatandaşların İddiasına göre, olay yerinden geçen bir kişinin üzerlerine düşen duvarın altında kaldığı söylendi. İhbar üzerine gelen 112, 156 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri ise arama kurtarma çalışması başlattı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Sağanak yağmurdan dolayı istinat duvarı çöktü

Kaynak: İHA

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