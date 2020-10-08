Sağanak yağmur trafiği olumsuz etkiledi
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Sağanak yağmur trafiği olumsuz etkiledi

08.10.2020 17:49 | Son Güncelleme: 08.10.2020 18:11

İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Küçükçekmece'de sel oluşurken, trafik yoğunluğu yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Şiddetli yağmurun mesai bitimine denk gelmesiyle trafik yoğunluğu yaşandı. Küçükçekmece'de de sağanak yağmur nedeniyle sel suları oluştu.

(İHA)

Sağanak yağmur trafiği olumsuz etkiledi
Sağanak yağmur trafiği olumsuz etkiledi
Sağanak yağmur trafiği olumsuz etkiledi
Sağanak yağmur trafiği olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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