Sağanak yağmur trafiğe neden oldu
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Sağanak yağmur trafiğe neden oldu

Sağanak yağmur trafiğe neden oldu Kent genelinde etkili olan yağmurlu havanında etkisi ile E-5 Avcılar mevkisi, Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde yoğun trafik oluştu.

22.05.2020 08:53 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:57

Sağanak yağmur trafiğe neden oldu

İSTANBUL - Kent genelinde etkili olan yağmurlu havanında etkisi ile E-5 Avcılar mevkisi, Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde yoğun trafik oluştu. Metrobüs duraklarındaki insan yoğunluğu ise dikkat çekti.

Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde yağmurlu ve soğuk hava sabah saatlerinde etkisini gösterdi. E-5 karayolu Avcılar mevkisi Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde sabah erken saatlerde yoğun trafik oluştu. Trafik uygulamasında yoğunluk yüzde 35 olarak görüldü. Metrobüs duraklarında oluşan insan yoğunluğu ise dikkat çekti.

Sağanak yağmur trafiğe neden oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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