Sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü Edirne'de sağanak yağış sonrası kanalizasyonların tıkandığı bozuk yolarda sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorlandı.

EDİRNE (İHA) - - Sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü

EDİRNE - Edirne'de sağanak yağış sonrası kanalizasyonların tıkandığı bozuk yolarda sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorlandı.

Yağmur sonrası bozuk yollarda oluşan su birikintileri yüzünden araç geçişleri güçlükle sağlandı. İstasyon Mahallesinde Bulunan Nilüfer Caddesi'nde ve tren garı önündeki yolda biriken sular sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. Yağış sonrasında araçların sıklıkla kullandığı birçok caddede su baskınları meydana geldi. Şiddetli yağışla birlikte adeta göle dönen yollarda, araç sürücüleri hareket etmekte güçlük çekti.

Sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü

Sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü

Sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü

Tıra arkadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu

Tıra arkadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu

 Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların üzerine uçtu

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların üzerine uçtu

 Kaza sonrası yol savaş alanına döndü, yakınları sinir krizi geçirdi: 3 ölü, 4 yaralı

Kaza sonrası yol savaş alanına döndü, yakınları sinir krizi geçirdi: 3 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title