Sağanak yağmur sonrası köprünün bir bölümü çöktü
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Sağanak yağmur sonrası köprünün bir bölümü çöktü

Sağanak yağmur sonrası köprünün bir bölümü çöktüZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde meydana gelen sağanak yağış sonrası köprünün bir bölümü çöktü.

14.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:48

Sağanak yağmur sonrası köprünün bir bölümü çöktü

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde meydana gelen sağanak yağış sonrası köprünün bir bölümü çöktü.

Devrek ilçesinde yüksek kesimlerde yağan yağmur nedeniyle Çaydeğirmeni beldesindeki derenin suyu yükseldi. Köy ve beldeyi birbirine bağlayan Bük Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların köprüyü kullanmamaları için köprü giriş ve çıkışına kamyonlarla kum döküldü. Jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi.

Sağanak yağmur sonrası köprünün bir bölümü çöktü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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