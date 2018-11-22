Sağanak yağmur sonrası çarşı sular altında kaldı

Sağanak yağış Hatay'da gece saatlerinde etkili oldu

HATAY - Hatay'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış gece saatlerinde sağanağa dönüştü.

Merkez Antakya ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar, gecenin geç saatlerinde sağanağa dönüştü. Sağanak yağış nedeniyle tarihi Uzun Çarşı'da Habib-i Neccar Dağı'ndan gelen yağmur suları nedeniyle kapalı çarşıda su baskınları yaşandı.