Sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar "evde kaldı" Kilis'te etkisi artan korona virüs ve sağanak yağış nedeniyle dışarı çıkan sayısı önemli derecede azaldı.

Kilis'te etkisi artan korona virüs ve sağanak yağış nedeniyle dışarı çıkan sayısı önemli derecede azaldı.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, dün geceden beri etkili olan sağanak yağmur nedeniyle vatandaşların büyük bölümü sokağa çıkmadı. Cuma günü olmasına rağmen korona virüs ve sağanak yağış nedeniyle Asri Mezarlıkta kabristan ziyaretleri de önemli derece azaldı. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde uygulama noktaları oluşturdu. Vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekipleri, vatandaşları evlerine gönderdi. - KİLİS

Kaynak: İHA