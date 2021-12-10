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Sağanak yağmur İzmir'i göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sağanak yağmur İzmir'i göle çevirdi Araçlar ilerlemekte zorluk çekti İzmir'de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış sebebiyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın bazı sokak ve dükkanları yağmur sularıyla doldu.

İZMİR (İHA) - Sağanak yağmur İzmir'i göle çevirdi

Araçlar ilerlemekte zorluk çekti

İZMİR - İzmir'de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış sebebiyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın bazı sokak ve dükkanları yağmur sularıyla doldu. Yağmur suları, bazı caddelerde su birikintileri, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji'den turuncu kodla uyarı yapılan İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Beklenen yağış öğle saatlerinden itibaren rüzgar ve yer yer dolu ile birlikte etkisini göstermeye başladı. Zaman zaman gök gürültüsüyle birlikte şiddetlenen yağış, özellikle ana caddeler ve Tarihi Kemeraltı Çarşısında hayatı olumsuz etkiledi. Tarihi Kemeraltı Çarşısında Manifaturacı esnafının yoğun olduğu sokak, sular altında kaldı. Tıkanan rögarlar nedeniyle sular dükkanların içine kadar girdi. Esnaf, ellerine kova, kürek ve fırçaları alarak suları dükkanlarından boşaltmaya çalıştı.

Yağmur suları, bazı caddelerde su birikintilerine de neden olurken, bu nedenle ana caddelerde zaman zaman yoğun araç trafiği oluştu.

Sağanak yağmur İzmir'i göle çevirdi

Sağanak yağmur İzmir'i göle çevirdi

Sağanak yağmur İzmir'i göle çevirdi

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İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Son Dakika Haberleri

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