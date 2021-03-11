İzmir'de sağanak etkili oldu, iş hanını su bastı
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İzmir'de sağanak etkili oldu, iş hanını su bastı

11.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:40
İzmir'de sağanak etkili oldu, iş hanını su bastı

İZMİR'de sabah başlayan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir işhanını su bastı.

İZMİR'de sabah başlayan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir işhanını su bastı.

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağmur, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken; Çankaya, Alsancak ve Basmane gibi merkezi semtlerdeki araç trafiğine sıkışıklıklar yaşandı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir işhanını ise, yağmur suları nedeniyle su bastı. Han içindeki bazı işyerlerinde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Gelinlik satan Mevlüt Uygan, " Yağış sabah daha fazlaydı, şimdi biraz kesildi. Kemeraltı'nda altyapı yetersizliği nedeniyle her yağmurda biz bu sorunu yaşıyoruz.Geçen yağmurda dükkana olduğu gibi su girmişti ve yaklaşık 100 gelinlik zarar görmüştü. Kemeraltının uzun yıllardır çilesi bu.  Biraz şiddetli yağmur yağdı mı hemen su basıyor. Yetkililere seslendik ve sesimizi duyurmaya çalıştık. Çözüm bulmaya çalışıyorlar ama yeterli olmuyor.. Altyapının komple değişmesi gerek. Değişmez ise, bu sorun uzun yıllar devam edecek gibi görünüor" dedi.

İzmir'de sağanak etkili oldu, iş hanını su bastı
İzmir'de sağanak etkili oldu, iş hanını su bastı
İzmir'de sağanak etkili oldu, iş hanını su bastı
İzmir'de sağanak etkili oldu, iş hanını su bastı
İzmir'de sağanak etkili oldu, iş hanını su bastı
İzmir'de sağanak etkili oldu, iş hanını su bastı
İzmir'de sağanak etkili oldu, iş hanını su bastı
İzmir'de sağanak etkili oldu, iş hanını su bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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