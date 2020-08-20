Sağanak yağmur Arnavutköy'de yolları göle çevirdi Güne şiddetli sağanak yağışla başlayan Arnavutköy'de yollar göle döndü.

Güne şiddetli sağanak yağışla başlayan Arnavutköy'de yollar göle döndü. Araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin İstanbul'da sağanak yağış uyarılarının ardından bugün sabah saatlerinde Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkisiyle birlikte Arnavutköy'ün birçok mahallesinde yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

(Batuhan Toprak/İHA)

Kaynak: İHA