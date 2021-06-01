Sağanak yağıştan kayan minibüs takla attı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağanak yağıştan kayan minibüs takla attı: 2 yaralı

Sağanak yağıştan kayan minibüs takla attı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs takla attı.

Samsun'da sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Gelemen mevkisi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf S. (50) idaresindeki 55 EBE 752 plakalı minibüs sağanak yağış dolayısıyla direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolan çıktı. Kavşakta takla atan minibüs karşı şeride geçip ters döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Yusuf S. ile yanında bulunan Mehmet Fatih Ö. (22) 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Sağanak yağıştan kayan minibüs takla attı: 2 yaralı
Sağanak yağıştan kayan minibüs takla attı: 2 yaralı
Sağanak yağıştan kayan minibüs takla attı: 2 yaralı
Sağanak yağıştan kayan minibüs takla attı: 2 yaralı
Sağanak yağıştan kayan minibüs takla attı: 2 yaralı
Sağanak yağıştan kayan minibüs takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri | Antalya'da dehşete düşüren kaza: 3.5 yaşındaki Hasan Emre, aracın camından fırlayıp öldü
Son dakika haberleri | Antalya'da dehşete düşüren kaza: 3.5 yaşındaki Hasan Emre, aracın camından fırlayıp öldü
Dehşete düşüren kaza! 3.5 yaşındaki Hasan Emre, aracın camından fırlayıp hayatını kaybetti
Dehşete düşüren kaza! 3.5 yaşındaki Hasan Emre, aracın camından fırlayıp hayatını kaybetti
İzmir'de film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
İzmir'de film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Mustafa Varank İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Cristiano Burak Yılmaz Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağanak yağıştan kayan minibüs takla attı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 18:23:27. #1.14#

title