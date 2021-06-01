Sağanak yağıştan kayan minibüs takla attı: 2 yaralı

Samsun'da sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs takla attı.

Samsun'da sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Gelemen mevkisi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf S. (50) idaresindeki 55 EBE 752 plakalı minibüs sağanak yağış dolayısıyla direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolan çıktı. Kavşakta takla atan minibüs karşı şeride geçip ters döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Yusuf S. ile yanında bulunan Mehmet Fatih Ö. (22) 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı