Sağanak yağıştan araçların plakaları düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağanak yağıştan araçların plakaları düştü

Sağanak yağıştan araçların plakaları düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Ünye ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışlar sonrası çok sayıda aracın plakası düştü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışlar sonrası çok sayıda aracın plakası düştü.

Ünye ilçesinde 8 ve 9 Ağustos tarihlerinde görülen şiddetli yağış sonrası yollarda biriken su birikintileri, bazı araçların plakasının düşmesine neden oldu. Suların çekilmesi ile birlikte gün yüzüne çıkan plakalar alınarak, Curi Irmağı kenarına bırakıldı.

Plakasını düşüren araç sahiplerinin, plakalarını buradan temin edebileceği öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Meral Akşener Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Caner Erkin Fatih Terim Lionel Messi Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağanak yağıştan araçların plakaları düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 13:20:32. #1.15#

title