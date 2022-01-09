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Sağanak yağışta kontrolden çıkan tır böyle devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sağanak yağışta kontrolden çıkan tır böyle devrildi Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeki tır sağanak yağış esnasında kontrolden çıkarak devrildi, sürücü yaralandı.

ANTALYA (İHA) - Sağanak yağışta kontrolden çıkan tır böyle devrildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeki tır sağanak yağış esnasında kontrolden çıkarak devrildi, sürücü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi Burçalanı mevkiinde D-400 karayolunun Mersin Antalya istikametinde meydana geldi. F.G. yönetimindeki 73 KB 353 plakalı tır, sağanak yağış sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi. Kazada yaralanan sürücü F.G. çağrılan ambulansla ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri tarafından yol güzergahında ikinci bir kazanın yaşanmaması için tedbir alındı. Tırın Mersin'den yüklenen narenciyeyi Antalya'ya götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Öte yandan yaşanan kaza yolun karşı şeridinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Sağanak yağışta kontrolden çıkan tır böyle devrildi

Sağanak yağışta kontrolden çıkan tır böyle devrildi

Sağanak yağışta kontrolden çıkan tır böyle devrildi

Sağanak yağışta kontrolden çıkan tır böyle devrildi

Sağanak yağışta kontrolden çıkan tır böyle devrildi

Sağanak yağışta kontrolden çıkan tır böyle devrildi

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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