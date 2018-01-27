Sağanak Yağışlar Üreticilerin Yüzünü Güldürdü

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Ocak ayının ilk gününden bu yana aralıklarla yağmaya devam eden sağanak yağış Araban Ovası'ndaki hububat ekili alanları suya doyurdu. Yağışlar, Ardıl Barajı gölündeki su seviyesini de yükselterek üreticilerin yüzünü güldürdü.

Gaziantep'in Araban ilçesindeki üreticilerin yarım asrı aşkın süredir yapılmasını sabırsızlıkla beklediği ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın girişimlerinin ardından 2013 yılında temeli atılarak inşaatına başlanan Ardıl Barajı'nda, Aralık ayı ile birlikte başlayan yağışlarla birlikte barajın doluluk oranı artmaya başladı. Aralık ayının ortalarında başlayan sağanak yağışların Ocak ayının ilk gününden bu yana aralıklarla devam etmesi Araban Ovası'ndaki hububat ve sarımsak ekili alanları suya doyurarak Ardıl Barajı gölünde de su seviyesini yükseltti.

Üreticilerle birlikte Ardıl Barajı'na giderek baraj gölündeki su seviyesinin yükseldiğini yerinde gören Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan yaptığı açıklamada, "Ardıl Barajı gölündeki su seviyesini de yükselterek iki yıl kuraklıktan mağdur olan ve bu yıl sonbahar mevsiminde beklenen yağışların gerçekleşmemesi yüzünden, bu yıl da kuraklık korkusu yaşayan üreticilerin yüzünü güldürdü. Sağanak yağışların 2018 yılı hasat döneminde üreticilerimizin Araban Ovası'ndaki hububat ve sarımsak ekili alanlarda yüksek rekolte ve kaliteli ürün elde etmelerini bekliyoruz. Sağanak yağışların olası bir kuraklık endişesini ortadan kaldırdığı gibi ülke ve ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP