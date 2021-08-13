Sağanak yağışla saniyeler içerisinde caddeler göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi
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Sağanak yağışla saniyeler içerisinde caddeler göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi

Sağanak yağışla saniyeler içerisinde caddeler göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum'da aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü.

Erzurum'da aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Saniyeler içerisinde göle dönen caddelerde araçlar güçlükle ilerledi.

Erzurum'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmurdan kaçan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. Kuvvetli yağış nedeniyle saniyeler içerisinde cadde ve sokaklar göle döndü. Cadde ve altgeçitlerin su dolmasıyla sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

(Özge Bozo - Şahap Gürler/İHA)

Sağanak yağışla saniyeler içerisinde caddeler göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi
Sağanak yağışla saniyeler içerisinde caddeler göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi
Sağanak yağışla saniyeler içerisinde caddeler göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi
Sağanak yağışla saniyeler içerisinde caddeler göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi
Sağanak yağışla saniyeler içerisinde caddeler göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi
Sağanak yağışla saniyeler içerisinde caddeler göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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