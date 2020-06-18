Sağanak yağışın vurduğu Kocaeli'de caddeleri su bastı
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Sağanak yağışın vurduğu Kocaeli'de caddeleri su bastı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yol ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Sağanak yağışın vurduğu Kocaeli'de caddeleri su bastı
18.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:23

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yol ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. İş yerilerini su basan esnaflar, baskın sularını temizlemek için çalışma başlattı.

Kocaeli'yi sağanak yağıl etkisi altına aldı. Saat 12.00 sıralarında başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle İzmit ilçesi Yürüyüş Yolu'nda su baskınları meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan iş yerlerine kadar ulaşan su, sürücülere de zor anlar yaşattı. Caddedeki su baskını nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, bazı vatandaşlar ise kaldırımlara kadar yükselen yağmur suyu nedeniyle mahsur kaldı. İş yeri sahipleri dükkanlarını basan suları temizlemek için yoğun çaba sarf etti.

Yağış öncesi teyakkuza geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın yoğun olduğu bölgelerde tahliye çalışmaları gerçekleştiriyor. Sağanak yağış ise, il genelinde etkisini sürdürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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