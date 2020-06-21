Sağanak yağışın vurduğu Kocaeli'de binalar göle dönen suyun içinde kaldı Sağanak yağışın vurduğu Kocaeli'de binalar göle dönen suyun içinde kaldı Binalarında mahsur kalan vatandaşlar pencereden çaresizce yağışın bitmesini bekledi Kayan toprağın kapattığı köy yollarında mahsur kaldılar Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeni ile bir çok...

Sağanak yağışın vurduğu Kocaeli'de binalar göle dönen suyun içinde kaldı

Binalarında mahsur kalan vatandaşlar pencereden çaresizce yağışın bitmesini bekledi

Kayan toprağın kapattığı köy yollarında mahsur kaldılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeni ile bir çok bina suyun içinde kalırken, toprak kayması nedeni ile kapanan köy yollarında vatandaşlar mahsur kaldı.

Kocaeli'yi etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağışı nedeni ile Gölük ilçesinde birçok binayı su bastı. İhsaniye bölgesinde yağış nedeni ile binalar göle dönen suyun içinde kaldı. Birçok binayı sel suları bastı. Binaların girişlerini kapatan sel suları nedeni ile vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Evlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar, ekiplerin binalarını basan suyu tahliye etmelerini bekledi. Bölgeye intikal edem ekipleri sel sularını tahliye etmek için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise büyük panik yaşadıklarını söylediler.

Kayan toprağın kapattığı yolda mahsur kaldılar

İhsaniye bölgesinde kırsal kesimde bulunan mahalle statüsündeki köy yollarını yağan yağış nedeni ile dağlardan akan taş ve topraklar kapattı. Bölgede bulunan bir çok vatandaş, araçlarında çaresizce yolun açılmasını bekledi. Olay yerine gönderilen iş makineleri yolları açmak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgede tahliye ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA