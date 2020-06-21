Sağanak yağışın etkisi altına aldığı Kocaeli'de hayat felç oldu Şiddetli sağanak yağışın etkisi altına aldığı Kocaeli'nin Başiskele, İzmit ve Gölcük ilçelerine birçok iş yeri, ev ve yolu su bastı.

Şiddetli sağanak yağışın etkisi altına aldığı Kocaeli'nin Başiskele, İzmit ve Gölcük ilçelerine birçok iş yeri, ev ve yolu su bastı. Ekipler, su baskınının yaşandığı bölgede tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'de şiddetli sağanak yağış etkili oluyor. Saat 19.00'de başlayan sağanak yağış, Başiskele, Gölcük ve İzmit ilçesini etkisi altına aldı. Şiddetli bir şekilde etkisini sürdüren yağış nedeni ile bir çok yol, iş yeri ve yolu su bastı. Sürücüler su baskınının yaşandığı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor. Gölcük ilçesi Erikli Tepe bölgesinde ise şiddetli yağış nedeni ile toprak kayması meydana geldi. Ekipler, bölgede mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ekipleri ise su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışmaları yapıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA