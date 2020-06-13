Sağanak yağışın etkili olduğu Doğu'da hava sıcaklığı düştü
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Sağanak yağışın etkili olduğu Doğu'da hava sıcaklığı düştü

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Sağanak yağışın etkili olduğu Doğu'da hava sıcaklığı düştü
13.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:23

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan, Ardahan il geneli ile Kars ilinin kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklıklar; Erzincan'da 28, Iğdır'da 30, Erzurum'da 23, Kars'ta 25, Ağrı'da 24, Ardahan'da 20 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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