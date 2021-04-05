Sağanak yağışın ardından dereler taşma noktasına geldi
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Sağanak yağışın ardından dereler taşma noktasına geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sağanak yağışın ardından dereler taşma noktasına geldi Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber Cerrah Deresi'nde taşkınlar meydana geldi.

Sağanak yağışın ardından dereler taşma noktasına geldi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber Cerrah Deresi'nde taşkınlar meydana geldi. Yaşanan taşkınlık mahalle halkını tedirgin etti.

İnegöl'de havaların normalle dönmesiyle birlikte yüksek kesimlerdeki kar, lodosla birlikte erimeye başladı. Dün gece etkili olan sağanak yağmurla birlikte Cerrah Mahallesi'nde bulunan derede taşkın yaşandı. Derenin taşması ve yerleşim birimlerinin sular altında kalma ihtimaline karşı yetkililer bölgede çalışma başlattı. Yetkililer, mahallede oturan vatandaşları da uyararak dikkatli olmalarını istediler. Deredeki su seviyesinin artarak devam ettiği öğrenildi. İnegöl genelinde ise yağmur etkisini sürdürüyor.

Sağanak yağışın ardından dereler taşma noktasına geldi
Sağanak yağışın ardından dereler taşma noktasına geldi
Sağanak yağışın ardından dereler taşma noktasına geldi
Sağanak yağışın ardından dereler taşma noktasına geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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