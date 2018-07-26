Sağanak Yağışın Ardından Beylerbeyi'nde Yol Çöktü

Beylerbeyi'nde etkili olan sağanak yağışın ardından Abdullahağa Caddesinde çökme meydana geldi. Trafiğe kapatılan yolda belediye ekipleri çalışmalara başladı.

CADDE, YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Beylerbeyi Abdullahağa Caddesinde çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğe kapattı. Belediye ekipleri de çöken yolda çalışma başlattı. Yolun kapatıldığını görmeden caddeye giren sürücüler de geri geri giderek alternatif yollara yöneldi.