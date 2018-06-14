Sağanak Yağış Yolları Gölete Çevirdi

Gaziantep'te 45 dakika etkili olan sağanak yağış yolları gölete çevirirken, karayolunda çamur aktı.

Gaziantep'te bugün öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış trafiği felç etti. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Adeta gölete dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Sağanak yağış kentte yaklaşık 45 dakika boyunca etkili oldu. Çamur ve toprakları da sürükleyen yağmur suları nedeniyle karayolunda adeta çamur aktı. Bülbülzade Mahallesi Yeşilvadi Bulvarı'ndaki yollar gölete dönerken sürücüler yolda güçlükle ilerledi. - GAZİANTEP