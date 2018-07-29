Sağanak yağış yol kapattı

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dün akşam saatlerinde gelen sağanak yağış bazı mahallelerin yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Yoğun yağış nedeni ile ilçeye bağlı Yenidüzce, Çorakdere, Belalan hattında ani yağış nedeni ile oluşan sellerin getirdiği çakıl ve taş ve kum birikintileri yolları kapatarak ulaşımı engelledi. Fırtına ile birlikte gelen sağanak yağış nedeni ile ağaçlar devrildi ve menfezlerde, küçük dere yataklarında biriken malzemeler sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı yollarda araçlar yola devam edemeyince vatandaşlar uzun süre yolda beklemek zorunda kaldılar. Elekrik hatlarında da sıkındı yaşandığı, ekiplerin gece çalışarak yolları ulaşıma açtığı ve elektirik arızalarının giderilmeye çalışıldığı belirtildi. İlçeye bağlı Belalan Mahallesi'nde ikamet eden Yakup İldan, seyir halindeyken aniden bastıran sağanak yağış nedeni ile oluşal sellerden yolların kapandığın belirterek uzun yıllar bu şekilde yoğun bir yağış görmediklerini ifade söyledi.