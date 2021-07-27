Sağanak yağış ve dolu ekili alanlara zarar verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağanak yağış ve dolu ekili alanlara zarar verdi

Sağanak yağış ve dolu ekili alanlara zarar verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kars'ta yaklaşık 30 dakika yağan sağanak yağmur ve dolu ekili alanlara zarar verdi.

Kars'ta yaklaşık 30 dakika yağan sağanak yağmur ve dolu ekili alanlara zarar verdi.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmenköprü köyünde etkili olan dolu yağışı ekili oldu. Yaklaşık 30 dakika süren doludan, çiftçilerin biçtiği ekili alanlara zarar gördü. Dolu ve sağanak yağışta sürüklenen tahıllar, işlenemez hale geldi.

Değirmenköprü köyünde etkili olan sağanak yağış ve doludan evlerde de zarar gördü. Köyde kanatlı hayvanlarında telef olurken, çok sayıda ağaçta kırıldı. - KARS

Sağanak yağış ve dolu ekili alanlara zarar verdi
Sağanak yağış ve dolu ekili alanlara zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Fazıl Küçük Hulusi Akar Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Muslera Eda Erdem Mesut Özil Metin Oktay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağanak yağış ve dolu ekili alanlara zarar verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 08:05:34. #1.14#

title