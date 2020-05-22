Sağanak yağış ve dolu Döşemealtı'nı vurdu ANTALYA'DA, 43 dereceyi bulan hava sıcaklığıyla son 75 yılın en sıcak mayıs ayı yaşanırken, kentte bugün sağanak etkili oldu.

ANTALYA'DA, 43 dereceyi bulan hava sıcaklığıyla son 75 yılın en sıcak mayıs ayı yaşanırken, kentte bugün sağanak etkili oldu. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Döşemealtı ilçesinde de dolu ve fırtına görülürken, hava sıcaklığı 16 derece düştü.

Turizm kenti Antalya, son 75 yılın en sıcak mayıs ayını geçtiğimiz günlerde yaşarken, bugün de Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altında kaldı. Hava sıcaklığı 16 derece birden düştü. Akşam saatlerinde kentte yağış etkili olurken, merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Döşemealtı ilçesini sağanak ve dolu vurdu. Fırtınanın da etkili olduğu ilçede yaşam durma noktasına geldi. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken, fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.Dolu yağışı, Korkuteli'nin Kozağacı Yaylası'nda da etkili oldu. Bölgede oturanlar, ceviz büyüklüğünde dolu yağmasının şaşkınlığını yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, yağışlı ve serin havanın arife gününe kadar etkili olacağını açıkladı.

Kaynak: DHA