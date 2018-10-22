Sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Gaziantep'te son 3 gündür aralıklarla hafif şekilde yağan yağmur bugün sağanak şekilde bir anda bastırdı. Dışarıda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara doğru koşturdu. Dükkan saçaklarının altına sığınan vatandaşlar yağmurun durmasını bekledi. Öte yandan yağan şiddetli yağmur dolayısıyla caddelerde su birikintisi meydana geldi.

Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandıklarını belirterek, yağmurun bereket olduğunu vurguladı.