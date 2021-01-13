Sağanak yağış trafikte etkili oldu
13.01.2021 07:56 | Son Güncelleme: 13.01.2021 08:05
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAİstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bu sabah trafik yoğunluğu oluştu.
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bu sabah trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul genelinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış bu sabah da etkisini sürdürdü. Ataşehir D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 07.54'de yoğunluk yüzde 51'e ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri