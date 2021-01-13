Sağanak yağış trafikte etkili oldu

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAİstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bu sabah trafik yoğunluğu oluştu.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bu sabah trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul genelinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış bu sabah da etkisini sürdürdü. Ataşehir D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 07.54'de yoğunluk yüzde 51'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri