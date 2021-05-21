Sağanak yağış Taksim'de hayatı felç etti
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Sağanak yağış Taksim'de hayatı felç etti

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Haberler | 3. Sayfa

Sağanak yağış Taksim'de hayatı felç etti Vatandaşların zor anları kamerada Meteorolojinin uyarılarının ardından etkisini gösteren sağanak yağış Taksim'de hayatı felç etti.

Sağanak yağış Taksim'de hayatı felç etti

Vatandaşların zor anları kamerada

İSTANBUL - Meteorolojinin uyarılarının ardından etkisini gösteren sağanak yağış Taksim'de hayatı felç etti. Meydanda yürürken şiddetli rüzgardan şemsiyeleri kırılan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış uyarıları öğle saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Aniden bastıran yağışla birlikte kentin birçok yerinde sel ve su baskınları yaşandı, yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Şemsiyeler kırıldı, insanlar yürümekte zorlandı

Yağış ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu yerlerden biri de mega kentin en işlek yerlerinden biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ydi. Meydanda yürüyen vatandaşlar aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için açtığı şemsiyeler şiddetli rüzgara dayanamayıp bir bir kırıldı. Bazı vatandaşların rüzgar karşısında yürümekte zorlandığı görüldü.

Sağanak yağış Taksim'de hayatı felç etti
Sağanak yağış Taksim'de hayatı felç etti
Sağanak yağış Taksim'de hayatı felç etti
Sağanak yağış Taksim'de hayatı felç etti
Sağanak yağış Taksim'de hayatı felç etti
Sağanak yağış Taksim'de hayatı felç etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı

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