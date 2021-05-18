Sağanak yağış sonrasında aracın üzerine ağaç devrildi
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Sağanak yağış sonrasında aracın üzerine ağaç devrildi

Sağanak yağış sonrasında aracın üzerine ağaç devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'da etkili olan sağanak yağış sonrasında Adapazarı ilçesinde yerinden kopan ağaç park halindeki bir aracın üzerine devrildi.

Sakarya'da etkili olan sağanak yağış sonrasında Adapazarı ilçesinde yerinden kopan ağaç park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Olay esnasında bölgede kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

Sakarya'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun şiddetini arttırması neticesinde Adapazarı ilçesi Tuzla Mahallesinde park halinde bulunan bir aracın üzerine ağaç devrildi. Araçta maddi hasar oluşurken, o esnada bölgeden kimsenin geçmemesi ise olası bir faciayı engelledi.

(Azim Çelik/ İHA)

Sağanak yağış sonrasında aracın üzerine ağaç devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sağanak yağış sonrasında aracın üzerine ağaç devrildi - Haberler
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