Sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere dayandı
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Sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere dayandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere dayandı İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi.

Sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere dayandı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi. Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 16.30 itibariyle yüzde 78'e ulaştı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla beraber kentin birçok caddesini sular basarken yağışla beraber trafik durma noktasına geldi. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde saat 16.30 itibariyle yüzde 78'e ulaştı.

Sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere dayandı
Sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere dayandı
Sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere dayandı
Sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere dayandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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