Sağanak yağış sonrası sular altında kalan araçlar çekici yardımı ile kurtarıldı
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Diyarbakır, Sabah

Sağanak yağış sonrası sular altında kalan araçlar çekici yardımı ile kurtarıldı

Sağanak yağış sonrası sular altında kalan araçlar çekici yardımı ile kurtarıldı Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış nedeni ile hayat felç oldu.

01.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:24
Sağanak yağış sonrası sular altında kalan araçlar çekici yardımı ile kurtarıldı

Sağanak yağış sonrası sular altında kalan araçlar çekici yardımı ile kurtarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış nedeni ile hayat felç oldu. Yağış sonrası sular altında kalan araçlar, çekici yardımı ile bulundukları yerden çıkarıldı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Diyarbakır'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği açıklaması sonrası kentte şiddetli sağanak yağışı başladı. Gök gürültü şekilde başlayan sağanak yağış nedeniyle havanın kararması sonrası trafikte ilerleyen araçlar farlarını açarak ilerledi.

Gök gürültü ve sağanak yağmurun devam ettiği kentte, 75 Metrelik Yolda bazı araçla su altında kaldı. Araçların sular altında kalması nedeni ile yol trafiğe kapatıldı. Yağmur sularından dolayı ilerlemeyen araçların imdadına Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yetişti. Ekipler çekici yardımıyla sular altında kalan araçları kurtardı.

Kentte sağanak yağışların akşam saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

Sağanak yağış sonrası sular altında kalan araçlar çekici yardımı ile kurtarıldı

Kaynak: İHA

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Sağanak yağış sonrası sular altında kalan araçlar çekici yardımı ile kurtarıldı
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