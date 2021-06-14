Sağanak yağış sonrası mobilya atölyeleri göle döndü
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Sağanak yağış sonrası mobilya atölyeleri göle döndü

İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - Haberler | Güncel

Sağanak yağış sonrası mobilya atölyeleri göle döndü Bursa'da dün geceden beri etkili olan yağmur yağışı, hayatı olumuz etkiledi.

Sağanak yağış sonrası mobilya atölyeleri göle döndü

BURSA - Bursa'da dün geceden beri etkili olan yağmur yağışı, hayatı olumuz etkiledi. İznik ilçesinde mobilya atölyeleri göle döndü.

Bursa'da dün akşamdan itibaren aralıklarla yağan yağmur, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili oldu. Zeminin altında kalan veya bir olan İznik ilçesindeki dükkanları su bastı. Yağmur sularının girdiği mobilya atölyelerindeki ağaçlar su altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla dolan suları tahliye etti.

Belediye ekipleri de gelen ihbarlar çerçevesinde suları tahliye etti.

Sağanak yağış sonrası mobilya atölyeleri göle döndü
Sağanak yağış sonrası mobilya atölyeleri göle döndü
Sağanak yağış sonrası mobilya atölyeleri göle döndü
Sağanak yağış sonrası mobilya atölyeleri göle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay

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