Sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi
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Sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi

Zonguldak Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi.

Zonguldak Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yola kaya parçaları düşerken yolda uzun kuyruklar oluştu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Zonguldak Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde meydana geldi. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle heyelan oluştu. Heyelan sırasında yol üzerine kaya parçaları düştü. Ardından düşen kaya parçaları nedeniyle yoldan uzun kuyruklar oluştu. Öte yandan Karayolları ekipleri olay yerinde temizlik çalışması yaptı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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