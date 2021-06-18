Sağanak yağış sonrası Galata'da sokaklar adeta nehri andırdı
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Sağanak yağış sonrası Galata'da sokaklar adeta nehri andırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından tarihi Galata Kulesi'ne çıkan sokaklar adeta nehri andıran bir hal aldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından tarihi Galata Kulesi'ne çıkan sokaklar adeta nehri andıran bir hal aldı. Etkili olan yağışla beraber Galata'daki birçok sokak sular altında kaldı.

İstanbul'da sağanak yağış kentin birçok noktasını etkisi altında bıraktı. Etkili olan yağışa beraber tarihi Galata Kulesi'ne çıkan ara sokaklar ve merdivenler adeta bir nehir haline büründü. Merdivenlerden sular nehri andırır derecesinde akarken birçok sokak da sular altında kaldı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Sağanak yağış sonrası Galata'da sokaklar adeta nehri andırdı
Sağanak yağış sonrası Galata'da sokaklar adeta nehri andırdı
Sağanak yağış sonrası Galata'da sokaklar adeta nehri andırdı
Sağanak yağış sonrası Galata'da sokaklar adeta nehri andırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağanak yağış sonrası Galata'da sokaklar adeta nehri andırdı
Sağanak yağış sonrası Galata'da sokaklar adeta nehri andırdı
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